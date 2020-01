Les Jaguars de Roussillon champions à Saint-Constant

Les Jaguars midget A de Roussillon ont triomphé au tournoi Canadian Hockey entreprises à l’aréna Isatis à Saint-Constant, le 19 janvier. En finale, la formation a triomphé 2-1 contre les Knights de WestLuc.

La partie s’est terminée en tirs de barrage. Le gardien Hugo Landry, le plus jeune joueur de l’équipe, s’est mérité le titre de joueur du match à chacune des parties, en plus du titre de joueur du tournoi. En quatre parties, il a accordé 5 buts. L’organisation tient à souligner la persévérance et l’esprit d’équipe dont ont fait preuve les joueurs tout au long du tournoi. La formation est composée de Cédérick Bergeron, Anthony Levesque, Anthony Bouillon, Charles-Etienne Perras, Étienne Tapp, Fabrice Brière, Hugo Landry, Jérémie Soulières, Jonathan Cottone, Louis Gauvreau, Matis Bégin, Micheal Bouillon, Pierre-Alexandre Lambert, Samuel Castelli, Thomas Pelletier, Vincent Sirois, William Tessier et William Dufault. Le personnel d’entraîneurs est formé d’Éric Bégin, Steve Bergeron, Luc Pelletier et Michel Gauvreau.