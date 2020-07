Les jeunes sondés au sujet de la COVID-19

Il reste un peu plus de 24 heures aux jeunes de 18 à 35 ans pour répondre à un sondage mis en ligne par l’Université de Sherbrooke. D’une vingtaine de minutes, il leur permet de partager leur opinion sur les impacts de la pandémie sur leur quotidien.

Les informations issues des 34 questions ne permettant pas d’identifier les participants serviront à «mieux répondre aux besoins des jeunes adultes».

À quelle fréquence ils appliquent les mesures comme le lavage de main et le port du masque dans leur milieu de travail, le cadre de leurs activités familiales ou sociales? Sont-ils inquiets de contracter ou transmettre la COVID-19 et croient-ils être à risque de développer des complications? sont quelques exemples de questions sur leur perception et attitude face au coronavirus.

D’autres séries de questions leur demandent également ce qu’ils pensent du port du masque, sur les inconvénients de celui-ci et d’autres consignes de la Santé publique et sur le dépistage.

Le lien pour accéder au sondage est disponible sur la page Facebook du CISSSMO, entre autres. Il sera en ligne jusqu’au 29 juillet, 17h.