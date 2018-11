Les Journées horticoles sont de retour à Saint-Rémi

Crédit photo : Depositphotos

Du 4 au 7 décembre, plus de 1 500 visiteurs, 50 exposants et 130 conférenciers sont attendus au Centre communautaire de Saint-Rémi dans le cadre de la 23e édition des Journées horticoles et grandes cultures.

Les Journées horticoles et grandes cultures sont organisées autour de 17 thématiques réparties sur quatre jours:

Mardi 4 décembre: horticulture biologique, agrotourisme et commercialisation, culture de légumes en terre noire et grandes cultures;

Mercredi 5 décembre: culture de légumes en terre minérale, transformation alimentaire, petits fruits et ressources humaines;

Jeudi 6 décembre: biostimulants (nouveauté), pommes, grandes cultures biologiques et gestion;

Vendredi 7 décembre: lutte intégrée, acériculture, cultures fruitières émergentes, l’agriculture au féminin (nouveauté) et un atelier d’échanges sur les fraises et framboises.http://cld-jardinsdenapierville.com/wp-content/uploads/2015/11/ProgrammeJH2018.pdf.

Le programme complet peut être consulté ici

Près d’une cinquantaine d’exposants seront aussi présents afin de faire découvrir leurs expertises et leurs produits.

Comme le veut la tradition, la journée du mercredi se terminera par un coquetel présenté par l’Association des producteurs maraîchers du Québec. Ce moment permettra de souligner l’excellence des productrices et des producteurs s’étant distingués au cours de l’année. L’ex-ministre de l’Agriculture, Yvon Picotte, se joindra aux participants.

Pour tout renseignement, communiquer avec le CLD des Jardins-de-Napierville en composant le 450 245‑7289 ou le numéro sans frais 514 990-5586. Le formulaire de préinscription est disponible dans le site Internet du CLD des Jardins-de-Napierville ici.