Les Lynx mordent dans la victoire

Les Lynx bantam A ont remporté le Tournoi interrégional de Marieville qui se déroulait du 1 er au 14 avril à Marieville, en battant les Braves de Mercier par la marque 2-1.

Sur la photo, on retrouve les joueurs Abel Massonnat, Thierry Gauthier, William Sempey, Guillaume Jacques, Antoine Lapelletière, Lucas Laurendeau, Jérôme St-Pierre, David Grenier-Dautet, Tristan Allard, Jason Michaud, Adam Faiq, Maxime Gagné, Maxim Lacroix-Limoges, Pascal Rolland, Raphael Bouthillier, Félix Gamache et Étienne Menard. Ils ont été épaulés par les entraîneurs François Gauthier, Luc Gamache, Alain Jacques et Jonathan St-Pierre.