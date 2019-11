Les meilleures innovations de 2020 selon l’AJAC

Article par Guillaume Rivard

Dans le cadre de son événement annuel servant à évaluer les véhicules éligibles aux prix de la Voiture et du Véhicule utilitaire de l’année, l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a annoncé cette semaine les gagnants des prix de l’innovation automobile 2020.

Les membres du jury ont tenu compte de critères tels que l’impact des technologies dans le marché et les avantages qu’elles procurent aux consommateurs.

Sans surprise, la toute nouvelle Porsche Taycan a été couronnée dans la catégorie de la meilleure nouvelle technologie verte grâce à sa batterie de 800 volts.

Avec une capacité de charge pouvant atteindre 350 kilowatts via des câbles de recharge refroidis à l’eau, cette berline sport électrique est le véhicule qui se recharge le plus rapidement au monde, pouvant récupérer jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes.

Ensuite, le prix de la meilleure nouvelle technologie de sécurité a été remis à Hyundai pour son moniteur d’angle mort. Inclus dans le tout nouveau Palisade à trois rangées de sièges, il utilise une caméra à 360 degrés afin d’afficher une vue panoramique des voies adjacentes au milieu des cadrans.

Le système permet de voir ce que les rétroviseurs latéraux ne montrent pas, de sorte que le conducteur peut effectuer des changements de voie plus sécuritaires.

Finalement, dans la catégorie de la meilleure innovation technique, FCA a remporté le prix grâce à son système de surveillance d’angle mort avec détecteur de remorque, qui facilite et rend plus sécuritaires les manœuvres avec une remorque.

Cette technologie de pointe a été développée en collaboration avec Continental et on la retrouve dans les Ram 1500 and Ram Heavy Duty. Elle détecte automatiquement la longueur de la remorque attelée derrière le camion. À l’aide de cette information, le système peut avertir le conducteur de la présence d’un véhicule dans l’angle mort du camion ou de la remorque. À noter que Ford propose également une technologie semblable.

« Ces innovations représentent les plus importantes avancées réalisées par l’industrie de l’automobile pour 2020 selon nos juges, a déclaré Jim Kerr, directeur du programme des prix de l’innovation de l’AJAC. Nous sommes heureux de pouvoir présenter ces technologies aux consommateurs canadiens pour qu’ils puissent les considérer lorsqu’ils magasineront un nouveau véhicule. »