Les meilleurs antivirus pour téléphone et tablette Android et iOS d’Apple

Quels sont les meilleurs antivirus pour son téléphone intelligent ou sa tablette Android? A-t-on besoin d’un antivirus sur un iPhone ou un iPad? Si oui quel est le meilleur? Est-ce qu’un antivirus gratuit est aussi efficace qu’un payant? Nous vous aidons à faire le bon choix quand vient le temps de protéger votre appareil mobile avec un antivirus.

Les téléphones intelligents sont devenus la cible de prédilection des pirates informatiques.

Pas surprenant alors que tout le monde pratiquement de nos jours a un téléphone intelligent, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour un ordinateur.

Nos appareils mobiles contiennent une tonne d’informations que ce soit à travers nos courriels, nos applications de documents ou évidemment bancaires.

Les virus, malwares, adwares, ransomware, cheval de Troie et autres menaces polluent le web et les magasins d’applications dans le but de soutirer nos données personnelles et notre argent.

Sur un Android on peut télécharger un fichier APK infecté ou on peut même télécharger une application malveillante sur le Play Store alors que certaines se faufilent à travers les mailles de Google.

Apple n’est pas à l’abri non plus. Contrairement à la croyance populaire, les iPhone et iPad peuvent être piratés si l’on n’est pas vigilant à où l’on clique dans un courriel ou un site internet. Il existe des failles dans le système d’Apple que des pirates parviennent à exploiter et nous ne sommes pas à l’abri des tentatives d’hameçonnages.

C’est pourquoi il est de plus en plus important de protéger notre téléphone intelligent ou notre tablette avec un bon antivirus pour détecter, bloquer et retirer ses virus et autres menaces.

Un antivirus gratuit sur téléphone est-ce bon?

Plusieurs cherchent la solution la plus abordable possible, mais quand vient le temps de protéger nos appareils et nos informations ce n’est pas toujours la meilleure option que d’y aller pour l’antivirus gratuit ou le moins cher possible.

Pourquoi? D’une part parce que les applications d’antivirus gratuits pour téléphones intelligents et tablettes ne donnent pas accès à toutes les options de sécurité et limitent donc les fonctions afin évidemment de nous encourager à acheter la version complète.

Ce manque de protection peut s’avérer fatal alors que certains par exemple n’offriront pas la protection en temps réels et viendront seulement agir après que le logiciel malveillant se soit installé plutôt qu’avant. Ce délai peut donner assez de temps aux pirates d’extraire ce qu’ils cherchent sur notre appareil avant qu’on ne le retire.

Enfin, l’autre raison pour laquelle il est difficile de recommander une option gratuite est que si c’est gratuit, c’est souvent nous le produit.

Effectivement, des compagnies offrant des solutions gratuites ne se gêneront pas parfois à utiliser et vendre à des tierces nos données de navigation et fournir d’autres informations sur nous. Bref, niveau sécurité ce n’est pas optimale.

Les meilleurs antivirus pour protéger son téléphone ou sa tablette Android

Voici de bons antivirus pour protéger votre téléphone intelligent et votre tablette Android et leurs principales caractéristiques.

Kaspersky Internet Security

Prix: 19,99$ par année (mais souvent en rabais à 50%)

Protection en temps réel

Bloque les sites malveillants et d’hameçonnage

Limite l’accès à des applications malicieuses

Bloque les appels entrants de numéros inconnus ou suspects

Verrouillage de l’appareil en cas de perte ou vol

Possibilité de verrouiller des applications avec un code

Ne ralentit pas l’appareil

N’affecte pas l’autonomie de la batterie

En savoir plus et acheter Kaspersky Internet Security en ligne

Bitdefender Mobile Security

Prix: 14,99$ par année

Protection en temps réel

Limite l’accès à des applications malicieuses

Bloque les sites malveillants et d’hameçonnage

Possibilité de verrouiller des applications avec un code

Assure que nos comptes ne sont pas compromis sur le web

Offre un VPN (200MB par jour)

Ne ralentit pas l’appareil

N’affecte pas l’autonomie de la batterie

En savoir plus et acheter Bitdefender Mobile Security en ligne

Avira Prime Antivirus Security

Prix: 113$ par année pour 5 appareils

Couvre autant les PC, Mac, Android et iPhone

Protection en temps réel

Limite l’accès à des applications malicieuses

Évalue les autorisations données aux applications

Offre un gestionnaire de mots de passe et un VPN

Ne ralentit pas l’appareil

N’affecte pas l’autonomie de la batterie

En savoir plus et acheter en ligne Avira Prime Antivirus Security

Les meilleurs solutions de protections iPhone ou iPad

Voici de bonnes solutions pour protéger votre iPhone et/ou iPad et leurs principales caractéristiques.

Malwarebytes Mobile Security

Prix: 15,49$ par année

Bloque les sites malveillants et d’hameçonnage

Empêche le spam via courriel, messages textes et appels

Bloque les appels de numéro suspects connus

Détecte les messages textes frauduleux

Empêche le suivi sur Safari et bloque les publicités

En savoir plus et acheter Malwarebytes Mobile Security

Bitdefender Mobile Security

Prix: 14,99$ par année

Bloque les sites malveillants et d’hameçonnage

Assure que nos comptes ne sont pas compromis sur le web

Offre un VPN (200MB par jour) pour crypter notre connexion internet

Ne ralentit pas l’appareil

N’affecte pas l’autonomie de la batterie

En savoir plus et acheter Bitdefender Mobile Security en ligne

AVG Mobile Security

Prix: 19,99$ par année

Assure que nos comptes ne sont pas compromis sur le web

Analyse les connexions internet WiFi pour assurer la protection

Offre un VPN pour crypter notre connexion internet

Permet d’enregistrer nos photos et vidéos dans un coffre-fort crypté

En savoir plus et acheter AVG Mobile Security en ligne

Article publié sur francoischarron.com le 06 mai 2020