Les nouveaux cas de COVID-19 bondissent dans la MRC de Roussillon

Alors qu’il se maintenait entre environ 230 et 260 depuis le début du mois de décembre, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ont bondi à 322, entre le 14 et le 20 décembre. C’est ce qu’indique le plus récent bilan par MRC de la Direction de santé publique de la Montérégie.

Pour la même période en Montérégie, on recense un total de 1 706 personnes déclarées positives au coronavirus, alors qu’on en comptait autour de 1 470 dans les deux dernières semaines.

La MRC de Roussillon, qui inclut Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore se trouve en deuxième position en termes de nouveaux cas de COVID-19 en Montérégie.