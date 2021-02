COVID-19 : la MRC de Roussillon de retour sous la barre des 200 nouveaux cas

Après une hausse d’une vingtaine de nouveaux cas de COVID-19 la semaine dernière, la MRC de Roussillon enregistre cette fois-ci une baisse du nombre de personnes ayant reçu un test positif au virus du 27 janvier au 2 février, soit 32 de moins. C’est ce que dévoile le dernier bilan de la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), déclarant 172 nouveaux cas.

Le nombre de nouvelles personnes infectées était en hausse depuis depuis plusieurs semaines. Du 18 au 24 janvier, on recensait 45 nouveaux cas.

En Montérégie, on compte 1 361 nouveaux cas dans les 7 derniers jours. La MRC de Roussillon qui regroupe les villes de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Léry et Saint-Isidore demeure la deuxième plus touchée durant cette période, derrière l’agglomération de Longueuil où 454 nouveaux cas ont été déclarés.

Cas actifs

La DSPM a également rapporté le nombre de cas actifs le 3 février, soit 277 dans la MRC où la COVID-19 a causé le décès de 78 personnes à ce jour. En Montérégie, 2 240 personnes sont présentement infectées, et 1 359 ont perdu la vie en raison du virus.