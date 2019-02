Les nouvelles Q50 I-LINE et Q60 I-LINE à l’affiche au Salon de l’auto Toronto

Article par Michel Deslauriers

Infiniti lance sa nouvelle ligne d’éditions I-LINE de la berline Q50 et du coupé Q60, qui seront disponibles seulement au Canada à partir du mois prochain.

I-LINE signifie « ligne inspirée » et cette appellation devrait bientôt apparaître sur d’autres modèles de la marque. L’Infiniti Q50 I-LINE 2019 est basée sur la version RED SPORT 400, signifiant qu’elle est équipée d’un V6 biturbo de 3,0 litres produisant 400 chevaux et un couple de 350 livres-pied, une boîte automatisée à sept rapports avec double embrayage et un rouage intégral. L’édition I-LINE dispose également d’une grille de calandre noircie, des jantes en alliage noir reluisant de 19 pouces, d’un béquet en fibre de carbone sur le couvercle de coffre et des écussons appropriés. Elle se détaillera à partir de 56 195 $ avant les frais de transport et de préparation.

Même chose pour l’Infiniti Q60 I-LINE 2019, bien que le coupé ait droit à des roues en alliage de 20 pouces, et son PDSF se situera à 65 295 $.

La marque de luxe présente également l’Infiniti QX Inspiration au Salon de l’auto de Toronto, initialement dévoilé à Detroit le mois dernier. Ce VUS conceptuel signale le futur langage de design d’Infiniti en ce qui a trait aux véhicules électrifiés, alors que la compagnie prévoit lancer une gamme complète de VÉs, d’hybrides et de modèles e-POWER (des VÉs avec un générateur monté à bord qui se recharge en roulant) au cours des prochaines années.