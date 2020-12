Les patinoires extérieures demeurent fermées

Les conditions météorologiques des derniers jours ne permettent pas aux Municipalités de procéder à l’aménagement de patinoires extérieures sur leur territoire, hormis les surfaces glacées réfrigérées. Il en va de même pour les pentes à glisser.

Ainsi, toutes les installations extérieures qui doivent être arrosées dans les parcs de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine ne sont pas accessibles.

En date du 28 décembre, la patinoire réfrigérée de Saint-Constant à la Base de plein air est de qualité passable, est-il indiqué sur le site Web de la Ville, alors que celle située au parc Haendel à Candiac est en excellente condition, fait savoir cette dernière.

Les Municipalités rappellent que plusieurs facteurs doivent être réunis pour que l’état des glaces soit propice au patinage. Il faut plus de trois jours consécutifs où le mercure indique au moins – 8°C le jour et -10°C à -15°C le soir, ainsi qu’entre trois et sept jours consécutifs d’arrosage selon les types de surface, souligne quant à elle la Ville de Sainte-Catherine.

D’ici là, les patineurs peuvent se pratiquer aux arénas intérieurs, soit au Sportium à Sainte-Catherine, à l’aréna municipal de La Prairie, au Complexe sportif de Candiac, au Complexe Isatis à Saint-Constant et au Centre sportif de Delson. Rappelons que les résidents de Saint-Philippe ont accès gratuitement à l’aréna de Delson en vertu d’une entente entre les deux Villes.