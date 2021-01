Les piétons encouragés à se faire voir

« À pied, soyez visible ! » exhorte la SAAQ.

À lire aussi: Saint-Philippe ajoute de la signalisation pour mieux voir les traverses piétonnières

Ce message de prudence n’est pas arrivé aux oreilles de plusieurs qui trompent l’ennui en prenant une marche en soirée. Lors de plusieurs sorties dans la région à pied et en voiture, le Soleil de Châteauguay a constaté que de nombreux marcheurs sont pratiquement invisibles, tout habillés de couleurs sombres. Le phénomène est particulièrement remarquable sur le chemin du lac à Léry.

La municipalité a d’ailleurs diffusé le conseil de la SAAQ sur son compte Facebook. « Avec la noirceur qui tombe de plus en plus tôt chaque jour, nous invitons les piétons et les cyclistes à être plus visibles au crépuscule et à la noirceur afin d’éviter les risques de collision. Entre autres, les piétons sont invités à porter des vêtements clairs et les cyclistes à munir leur vélo de phares éclairants. L’éclairage urbain n’est pas suffisant pour assurer une bonne visibilité », indique-t-elle.

La SAAQ recommande de porter des bandes réfléchissantes, particulièrement aux jambes ou aux chevilles car les phares des véhicules éclairent surtout le bas du corps.