Les pires routes en 2019 : c’est le temps de voter

Article par Guillaume Rivard

Il y a trois choses dont personne ne peut échapper : la mort, les impôts et les mauvaises routes du Québec!

Chaque printemps, le dégel transforme certaines artères en ruines, faisant rager à peu près tous les automobilistes, sans parler des dommages causés à leurs véhicules.

Encore une fois, CAA-Québec invite les gens à voter pour les pires routes de la province. Les candidates de qualité ne manque certainement pas, mais « à défaut de pouvoir prendre pic ou pelle, prenez votre souris, votre téléphone ou votre tablette. Votez pour la vedette de votre quartier ou de votre ville : sauvez vos pires routes à grands coups de clics! », lance l’organisme.

Pas moins de 37 000 votes ont été enregistrés lors des quatre années précédentes et, comme le souligne la vice-présidente des communications et des affaires publiques de CAA-Québec, Sophie Gagnon, plusieurs des pires routes ont été réparées après leur moment de gloire au palmarès.

Si vous connaissez une route qui a un « beau potentiel », vous pouvez vous rendre sur le site piresroutes.com et voter pour elle, idéalement avec une photo à l’appui. En fait, il est possible de voter plusieurs fois par jour pour des candidates différentes, mais pas plus d’une fois par jour pour chacune.

Les auditions se terminent le 24 mai et le top 10 des pires routes du Québec en 2019 sera dévoilé avant l’été.