Les plaques personnalisées arrivent au Québec aujourd’hui!

Article par Charles Jolicoeur

Après plusieurs années de débats et d’attente, les plaques d’immatriculation personnalisées seront enfin disponibles au Québec. À compter du 27 juillet, il sera en effet possible d’ajouter un message à votre plaque en prévoyant 250 $ plus des frais annuels de 34,50 $.

Ce ne sont pas que les voitures qui pourront recevoir des plaques personnalisées. En effet, les motos, les scooters, les VTT, les motoneiges et les motorisés de moins de 3 000 kilos pourront aussi en avoir.

Une combinaison de lettres et de chiffres est possible, mais on ne pourra inscrire de message obscène ou qui exprime une insouciance envers le code de la sécurité routière. On ne pourra non plus inscrire un message qui laisse croire que le conducteur est en position d’autorité publique.

Du côté de la SAAQ, les retombées prévues dont de l’ordre de 20 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Après avoir investi 3 millions de dollars pour lancer le projet et d’avoir prévu un autre 2 millions de dollars annuellement pour le maintenir, la SAAQ estime qu’il faudra au moins 23 000 plaques personnalisées au Québec pour rendre le tout rentable.

Le projet a été mis sur la table pour la première fois en 2014.