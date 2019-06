Les policiers abattent un chien qui a attaqué une dame et son animal de compagnie

Un chien agressif qui s’en était pris à une citoyenne de Saint-Zotique et à son petit chien a dû être abattu par les policiers.

«C’est un citoyen, témoin de l’agression animale, qui a interpellé les policiers. Ceux-ci étaient à proximité et sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont vu une personne au sol, qui tentait de protéger son propre chien. Mais l’autre animal, beaucoup plus gros, était sur elle et tentait de la mordre. Il avait l’autre petit animal dans la mâchoire», raconte Ingrid Asselin des communications de la Sûreté du Québec.

Elle n’a pu préciser la race du molosse. Mais des témoins parlaient d’un chien de type Boxer. L’événement s’est produit le 5 juin.

Les policiers ont bien tenté de faire lâcher prise au chien, mais il était rendu très agressif, toujours selon les témoins, et son maître ne se trouvait pas sur les lieux de l’attaque.

«Ils n’ont eu d’autre choix que de l’abattre. Il a finalement lâché la dame. On ne craint pas pour sa vie, malgré des blessures. Quant à son animal de compagnie, il était toujours sous observation et on tente de le sauver», explique la policière.

On ignore si le chien qui a mordu était un animal vivant sur cette même rue ou s’il s’était échappé d’une artère à proximité.