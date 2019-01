Les pompiers de Châteauguay au secours d’un cerf

Crédit photo : Gracieuseté - Weslay Halfyard.

Les pompiers de Châteauguay ont procédé à une intervention inusitée le jeudi 27 décembre en matinée. Ils ont sauvé un cerf en mauvaise posture sur la glace de la rivière Châteauguay.

C’est un citoyen de Châteauguay qui a alerté les autorités.

«Je marchais vers la rivière avec mon chien et j’ai vu le cerf. Je ne savais pas s’il était coincé dans la glace ou non. La bête s’est levée, mais elle est retombée dans l’eau donc je savais qu’elle pouvait se lever», a raconté Wesley Halfyard au Soleil de Châteauguay.

Les pompiers sont arrivés en bordure du boulevard Salaberry Sud avec l’embarcation qui leur permet de se déplacer de façon sécuritaire tant en eau libre que sur la glace. Ils ont réussi à embarquer la bête et à la ramener vers le rivage.

«Le cerf était déjà sorti de l’eau et déjà sur la glace. De plus, on avait avec nous des chasseurs ce qui nous a facilité les choses», a décrit le chef aux opérations Luc Guérin, absent au moment des événements, mais dont les collègues lui ont raconté les péripéties du sauvetage.

Après avoir diffusé une vidéo de l’opération sur les réseaux sociaux, M. Halfyard a reçu beaucoup d’attention médiatique.

«Je ne pensais pas que cette histoire allait susciter autant d’intérêt. Les pompiers ont fait du bon travail et je pense qu’ils sont heureux de ce qu’ils ont fait. Quand ils sont revenus et qu’ils ont relâché le cerf un des pompiers a dit ‘’good job boys’’ », a-t-il relaté.

Le cerf s’est enfui dans les bois après le sauvetage.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que les pompiers sont appelés à sauver des animaux sur la rivière Châteauguay, sur une fine couche de glace. C’est une opération qui se produit d’une à deux fois par année comme l’a expliqué le chef aux opérations Patrice Greer à CBC.

Son collègue, M. Guérin a quant à lui précisé au Journal Le Soleil de Châteauguay que les pompiers «ne mettront jamais leur vie en danger pour sauver un animal» et que parfois la décision est déchirante.

Formés pour les sauvetages en eau glacée

Les pompiers de Châteauguay sont formés et bien équipés pour effectuer des sauvetages dans la rivière en hiver. Ils effectuent régulièrement des exercices sur le terrain. C’était notamment le cas le vendredi 4 janvier.