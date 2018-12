Article par Frédéric Mercier

Lincoln a volontairement démarré la machine à rumeurs cette semaine en publiant sur Twitter une photo des portières d’une Continental des années 60.

Rendant hommage au style intemporel de ce classique de l’automobile, Lincoln termine son statut en laissant entendre que les fameuses portes « suicide » qui faisaient la signature de la Continental pourraient être de retour d’ici peu.

Making a statement without a word. Center-opening doors elevated the Lincoln #Continental of the mid 1960’s to the pinnacle of mid-century style, a car driven by the likes of Pablo Picasso. #TBT… or is it? Stay tuned to our Instagram feed for more. pic.twitter.com/KZ7OYEqDzP

— Lincoln Motor Company (@LincolnMotorCo) December 13, 2018