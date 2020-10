Les premières voitures du REM sont arrivées à Brossard

Alors que les trois stations et les différentes installations du Réseau express métropolitain (REM) continuent de prendre forme à Brossard, les toutes premières voitures de ce futur métro léger électrique sont arrivées il y a quelques jours sur la Rive-Sud.

Une fois vérifiées dans les prochaines semaines puis couplées, les quatre voitures formeront deux rames qui serviront pour la période de tests. En attendant, elles resteront emballées dans leur cocon de plastique, avant d’être révélées au grand public.

Ces tests seront menés sur un tronçon de 3,5 km reliant la station Brossard et le viaduc Malo-Leduc. Ils permettront de vérifier l’ensemble des composantes du futur système automatisé.

Ce système, opéré à partir du centre de contrôle situé à Brossard, permettra au REM de circuler sans chauffeur et offrira aux usagers une vue imprenable sur la ville de Montréal et la Rive-Sud grâce à l’une des plus importantes baies vitrées avant d’un métro léger à travers le monde.

«Les voitures seront climatisées et chauffées, offriront une connexion Wi-Fi et respecteront les principes de l’accès universel, avec des espaces dédiés aux fauteuils roulants, indique la conseillère communications et relations médias du REM Emmanuelle Rouillard-Moreau. Conçues et développées pour l’hiver, les voitures seront 100% électriques et alimentées par une caténaire et un voltage de 1,5kV AC.»

Avec une fréquence de passage aux 2,5 minutes sur son tronçon principal, en période de pointe, le REM aura une capacité de 600 passagers par départ, dont environ 120 places assises.