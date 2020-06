Les principales nouveautés qui attendent notre Mac avec macOS Big Sur

Dans le cadre de sa conférence annuelle du WWDC, Apple a présenté les grandes lignes de son nouveau système d’exploitation pour Mac. Nommé macOS Big Sur, ce système apportera des nouveautés à notre ordinateur.

La grande conférence annuelle des développeurs qu’organise Apple chaque année nous permet d’en apprendre un peu plus sur les nouveautés qui attendent l’univers des appareils Apple.

Après avoir dévoilé les nouveautés du système iOS 14 pour iPhone, c’est au tour des Mac de découvrir de nouvelles fonctionnalités.

macOS Big Sur offrira une interface enrichit ainsi que des nouveautés à Safari, Message, Maps et l’App Store.

Une interface épurée et Safari amélioré

MacOS Big Sur va d’abord apporter un coup de fraicheur au niveau de l’interface et du design sur notre ordinateur.

Icône d’application uniforme, fenêtre de navigation épurée, notifications regroupées par applications, plus d’options dans le centre de contrôle, bref de quoi enrichir un peu plus l’expérience.

La plus grande nouveauté de macOS Big Sur réside toutefois dans Safari, le navigateur web d’Apple.

Safari a ainsi droit à des améliorations. Notamment au niveau de l’interface, mais aussi de la sécurité.

La page d’accueil sera configurable à notre goût. On pourra y changer l’image de fond, afficher nos sites favoris, les sites qu’on fréquente souvent, les suggestions de Siri, nos listes de lectures et les rapports de sécurité.

Nous pourrons également avoir un aperçu des pages que l’on a d’ouvert sur nos différents onglets en plaçant simplement notre curseur sur ceux-ci.

En plaçant son curseur sur un onglet de Safari, nous aurons un aperçu du site web.

Safari entend également fournir plus d’informations de sécurité aux utilisateurs grâce à des rapports.

Le navigateur d’Apple va identifier et bloquer les cookies et autres témoins que l’on croise sur les sites et qui monitorent nos activités. Bref, les Google Analytics de ce monde et les publicités.

Enfin, Safari offrira la possibilité de traduire les pages instantanément dans 7 langues, dont le français. Cette fonction sera toutefois en phase bêta.

Apple mentionne également que Safari sera plus rapide pour ouvrir des pages et sera moins énergivore.

Message et Maps, mêmes nouveautés que sur iPhone

Les applications Message et Maps auront droit eux aussi à des nouveautés sur macOS Big Sur. Des nouveautés similaires à celles que l’on retrouvera dans iOS 14 pour iPhone.

Sur Message on pourra ainsi épingler 9 conversations, répondre à un message précis dans une conversation, ajouter une photo à notre groupe de discussion, attirer l’attention de quelqu’un en tapant son nom en surbrillance ainsi que l’ajout de memojis.

Pour l’application Maps, on pourra y découvrir les fiches Guides qui nous permettent d’en apprendre un peu plus sur un endroit.

Nous pourrons également voir les meilleurs trajets pour vélo en identifiant les pistes cyclables. Les détenteurs de voiture électrique eux pourront savoir où il y a une borne de recharge sur leur trajet.

Enfin, Maps va offrir des modélisations d’aéroports et centres commerciaux pour voir rapidement ce que l’on retrouve à l’intérieur.

Plus de transparence et de sécurité sur l’App Store

L’App Store va nous offrir plus de transparence lorsque l’on va télécharger une nouvelle application sur son Mac.

Avant de télécharger une application, l’App Store va nous présenter les autorisations que demande ladite application.

Que ce soit notre localisation, les informations de contacts ou notre historique de navigation, nous serons en mesure de savoir ce que l’application va demander comme accès.

Libre à nous alors de déterminer si l’on est à l’aise avec ces demandes avant de l’installer.

L’App Store va afficher les demandes d’autorisations des applications avant de les installer.

MacOS Big Sur est attendu pour l’automne 2020 et sera disponible autant sur les MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac, iMac Pro et Mac Pro.

Il faudra cependant s’assurer que nous ayons un modèle compatible avec le nouveau système d’exploitation.

La liste des ordinateurs Mac d’Apple compatible avec macOs Big Sur

Les principales nouveautés qui attendent notre iPhone avec iOS 14

Article publié sur francoischarron.com le 24 juin 2020