Les prix de la Hyundai Accent 2018 annoncés

Article par Michel Deslauriers

Après avoir dévoilé la nouvelle génération de l’Accent au Salon de l’auto de Toronto 2017, en primeur mondiale, et après nous avoir fait conduire la Hyundai Accent 2018 au mois de novembre, le constructeur coréen est enfin prêt à la déployer chez les concessionnaires canadiens.

Pourquoi avoir attendu si longtemps? Des petits problèmes de logistique peut-être, mais aussi parce que Hyundai Canada avait commandé un grand nombre de voitures 2017, qu’il liquide actuellement à prix réduit.

Pour ceux qui préfèrent attendre l’édition 2018, fraîchement redessinée, le PDSF de base a été établi à 14 599 $ avant les frais de transport et de préparation.

Ça, c’est pour une Accent L cinq portes munie d’une boîte manuelle à six rapports. Comme pour toutes les déclinaisons de la sous-compacte, elle dispose aussi d’un quatre cylindres de 1,6 litre à injection directe produisant 130 chevaux et un couple de 119 livres-pied. De série, l’Accent L comprend des roues de 15 pouces, un garnissage des sièges en tissu, un siège du conducteur à hauteur réglable ainsi qu’un système multimédia à écran tactile de 5,0 pouces avec caméra de recul, lecteur de CD et prise USB.

L’Accent LE, disponible en configurations berline et hatchback, avec une boîte automatique à six rapports, se détaille à partir de 17 349 $. La version LE dispose de rétroviseurs chauffants à réglage électrique, une connectivité téléphonique Bluetooth, un climatiseur, des vitres électriques et des commandes audio sur le volant. Il s’agira probablement de la déclinaison la plus populaire.

La version GL, berline ou hatchback, avec boîte manuelle (17 549 $) ou automatique (18 799 $) ajoute des jantes en alliage, des phares automatiques, un système de reconnaissance vocale, une colonne de direction télescopique, des sièges chauffants à l’avant, un régulateur de vitesse et une télécommande. Elle profite aussi d’un écran tactile de sept pouces avec intégration Apple CarPlay et Android Auto.

Enfin, les GLS cinq portes à boîte manuelle (19 849 $), cinq portes automatique (21 099 $) et berline automatique (21 099 $) proposeront des roues en alliage de 17 pouces, des antibrouillards, des blocs optiques avec éclairage à DEL, une clé intelligente, un toit ouvrant et un volant gainé de cuir. Les GLS sont également les seules à être équipées d’un avertissement précollision frontale avec freinage autonome d’urgence.

La Hyundai Accent 2018 sera en vente sous peu, prête pour concurrencer la Chevrolet Sonic, la Ford Fiesta, la Honda Fit, la Kia Rio, la Nissan Versa Note et la Toyota Yaris.