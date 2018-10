Les prochaines GT-R et Z chez Nissan seraient électriques?

Article par Olivier Beaulieu

On connaît déjà quelques faits intéressants sur la prochaine génération de la Nissan GT-R. Elle serait équipée d’une motorisation hybride, inspirée de celle de la voiture de course Nissan GT-R LM. Quoiqu’on retrouve quelques bribes d’informations dans les communiqués du constructeur au sujet du moteur à combustion qui habitera la prochaine génération, les détails concernant la motorisation électrique se font plus rares.

Toutefois, le chef du marketing de la marque Nissan, Jean-Pierre Diernaz, a confié un magnifique secret à l’équipe de Top Gear : « Je ne vois pas un conflit entre le sport automobile et l’électrification. Au contraire, c’est peut-être l’inverse; les voitures sportives peuvent retirer beaucoup des technologies automobiles électriques. » Alors qu’on sait déjà que la prochaine GT-R recevra quelques composantes électriques, on ne sait cependant pas le rôle que l’électricité jouera dans les performances de la voiture.

Cela dit, Diernaz ajoute qu’« à la fin de la journée, un moteur et une batterie sont beaucoup plus faciles à passer d’une plateforme à une autre qu’un moteur entier à combustion. » De nombreux indices laisseraient donc croire qu’une prochaine génération de la bête de piste qu’est la GT-R pourrait être électrique ou du moins, fortement assistée par l’électricité.

Par ailleurs, on sait actuellement que la 370Z du constructeur est susceptible de recevoir une cure de rajeunissement d’ici quelques années. Et si l’on se fie aux dires de Diernaz, le petit coupé biplace devrait également recevoir une motorisation hybride puisqu’elle fait partie du segment des sportives chez Nissan. De plus, on a laissé entendre chez le constructeur que son arrivée en Formule E aide la croissance des technologies électriques dans son offre de produit.

La Nissan GT-R actuelle est mue par un moteur V6 3,8 litres biturbo de 565 chevaux et un couple de 467 livres-pied, une transmission intégrale sophistiquée, une boîte à double embrayage à six rapports et une monte pneumatique de 20 pouces. Elle atteint les 100 km/h en seulement 3,3 secondes! La 370Z est quant à elle propulsée par un V6 atmosphérique de 3,7 litres développant 332 chevaux, ou 350 pour la version NISMO. Enfin, une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à sept rapports envoie la cavalerie aux roues arrière.