Les prochains Toyota Tundra et Tacoma auront la même plateforme

Article par Guillaume Rivard

Toyota semble avoir trouvé une très bonne recette avec sa nouvelle plateforme modulaire TNGA (Toyota New Global Architecture).

Des berlines comme la Corolla et la Camry jusqu’aux utilitaires comme le RAV4, les plus récents produits de la compagnie l’utilisent et en sont grandement avantagés, entre autres aux chapitres de la conduite, de la sécurité et du rendement énergétique.

Mais qu’en est-il des camions? Les dernières informations que nous avons trouvées indiquent que Toyota est en train de finaliser une nouvelle plateforme commune – baptisée « F1 » à l’interne – pour les prochaines générations des Tacoma et Tundra.

Officiellement, le constructeur japonais n’a rien à annoncer pour le moment, mais des sources proches du dossier, qui préfèrent garder l’anonymat, ont confié la nouvelle à Automotive News.

Il appert que le premier camion fabriqué sur la nouvelle plateforme sera lancé pour l’année-modèle 2021, ce qui signifie que nous pourrions le voir dans un salon de l’auto dès l’an prochain. De toute vraisemblance, il s’agira du Tundra, dont la génération actuelle remonte à aussi loin que 2007 (une mise à jour importante a quand même été effectuée pour 2014).

Évidemment, Toyota ne rattrapera jamais les géants de Détroit en termes de ventes, mais la pression du changement devient de plus en plus lourde, surtout depuis que les Ram 1500, Chevrolet Silverado et GMC Sierra ont tous fait entièrement peau neuve pour 2019. Des photographes espions ont d’ailleurs aperçu un prototype de Tundra sur la route récemment.

Le Tacoma, de son côté, a profité d’une refonte pour l’année-modèle 2016 et il s’est pointé au dernier Salon de l’auto de Chicago avec quelques améliorations pour 2020.

Le fait de produire le Tundra et le Tacoma sur la même architecture aiderait certainement Toyota à réduire ses coûts à l’usine de San Antonio, au Texas, où les deux camions sont assemblés. N’oublions pas non plus que le VUS pleine grandeur Sequoia est présentement dérivé du Tundra, ce qui voudrait dire que nous le verrons changer lui aussi dans un avenir rapproché.