Les propriétaires d’une nouvelle garderie à Saint-Philippe voient grand

La garderie Bulles et Boussoles, qui se dit alternative, écoresponsable et engagée socialement, devrait ouvrir ses portes au début du mois de juin à Saint-Philippe. Les éducatrices et nouvelles entrepreneures Marilyn Gagné et Cynthia Doré s’affairent à développer ce projet novateur depuis maintenant quatre ans.

C’est à l’été 2017 que tout a commencé. Les deux femmes, qui se sont connues dans le milieu éducatif il y a plusieurs années et qui souhaitaient se lancer en affaires, ont remarqué qu’il n’y avait qu’un seul centre de la petite enfance (CPE) pour desservir la population de Saint-Philippe, alors que la Ville «est en pleine expansion démographique», disent-elles.

«Ç’a fait 1 plus 1 égal 2», lance Marilyn Gagné.

Cette dernière y voyait également l’occasion de mettre en application ses multiples idées écologiques. Depuis plusieurs années, elle était «confrontée», dit-elle, à de nombreuses situations déplorables liées notamment au gaspillage en garderie.

«J’apportais souvent des idées simples à appliquer au quotidien, qui ne coûtent pas cher, mais il y avait une fermeture chez les gestionnaires. Ça venait vraiment me chercher», relate-t-elle.

Peu de déchets et un climat chaleureux

Les deux acolytes sont parties de zéro pour développer un concept unique. Pour ce faire, elles se sont inspirées de choses qu’elles ont vues ailleurs, mais aussi «de choses qu’on n’a pas vues et qu’on aurait voulu voir», dit Mme Doré.

D’abord, elles ont concrétisé quelques idées écoresponsables, notamment en créant un partenariat avec une compagnie québécoise qui fournira des couches lavables aux 20 bébés de la pouponnière.

«On veut vraiment générer le moins de déchets possible», fait valoir Mme Gagné.

Au sein de leur garderie non-subventionnée, elles souhaitent également créer un climat chaleureux, comme dans un milieu familial.

«On veut mettre l’humain de l’avant, jumeler les générations le plus possible. Les grands-parents vont venir faire l’heure du conte à chaque semaine», exemplifie Mme Gagné.

Elles planifient aussi d’impliquer les parents hebdomadairement et d’organiser un déjeuner familial mensuellement. Une maman qui travaille en construction a d’ailleurs proposé son aide pour l’aménagement extérieur.

«Ça reflète bien l’image qu’on a de Saint-Philippe. C’est comme un petit village qui est en train de devenir une petite ville, mais dans laquelle tout le monde se connaît.» -Cynthia Doré

Simplifier la vie des parents

L’autre objectif des deux jeunes entrepreneures était de «développer des services complémentaires de manière à simplifier la vie des parents au quotidien», fait savoir Cynthia Doré.

Elles comptent entre autres faire venir une coiffeuse à la garderie une fois par mois et offrir aux parents un service de «halte-garderie».

«L’enfant va pouvoir déjeuner, diner et souper sur place au besoin», révèle Mme Gagné, en précisant que la garderie aura sa propre cuisinière sur place et que des dons seront donnés à un organisme communautaire avoisinant pour chaque repas vendu.

Quatorze employées, incluant la cuisinière et une psychoéducatrice, travailleront chez Bulles et Boussoles, qui pourra accueillir 80 enfants. Les deux femmes précisent que le programme éducatif du ministère de la Famille sera respecté, mais qu’elles y apporteront leur couleur.

«On va utiliser les passions des éducatrices pour offrir des ateliers diversifiés qui répondent à toutes les sphères du développement de l’enfant, de manière à ce que l’enfant se sente libre de choisir l’activité de son choix», explique Cynthia Doré.

La demande pour la pouponnière est comblée. Il reste toutefois 13 places pour les enfants qui auront 4 ans au 30 septembre et 14 places pour ceux qui auront 3 ans à cette même date. Les parents intéressés peuvent s’inscrire sur la liste d’attente via la Place 0-5 ans.

Les entrepreneures aimeraient un jour être subventionnées. Elles envisagent d’ailleurs de créer une bannière Bulles et Boussoles.