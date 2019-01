Les Québécois souhaitent l’application rapide de l’immatriculation des armes à feu

Crédit photo : Pixabay

À quelques semaines de la date butoir pour l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, un sondage Léger commandé par le collectif PolySeSouvient indique que huit Québécois sur 10 (78%) souhaitent que le gouvernement de François Legault applique la loi dès son entrée en vigueur le 29 janvier.

Le groupe des étudiants et diplômés de Polytechnique pour le contrôle des armes mentionne que c’est dans la région de Montréal que cet appui est le plus fort. Ce soutien se manifeste aussi dans les autres régions du Québec y compris hors des grandes régions urbaines, soit dans l’Est (78 %), le Centre (75 %) et l’Ouest (66 %) du Québec.

La loi fait présentement l’objet d’un boycott organisé depuis un an par des groupes pro-armes. Ces derniers demandent aux propriétaires d’armes d’attendre à la dernière minute avant d’immatriculer leurs armes, en vue de saboter sa mise en œuvre grâce à un faible nombre d’enregistrements, lit-on dans le communiqué de presse.

Au dernier compte, 82% des armes à feu sans restriction en circulation au Québec ne seraient toujours pas enregistrées, selon l’organisme.

«Il serait extrêmement troublant de voir un nouveau gouvernement céder devant une tactique politique orchestrée par les mêmes militants pro-armes ayant perdu leur cause devant l’Assemblée nationale et l’opinion publique», a déclaré Heidi Rathjen, témoin de la tuerie à l’École Polytechnique en 1989 et coordonnatrice de PolySeSouvient. (D.P.)