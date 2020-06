[…] Les restos sortent de leur mode survie […]

Les restaurants qui se sont tournés vers les commandes pour emporter et la livraison durant la pandémie le disent: le temps n’était pas au profit, mais à la survie. Certains n’ont d’ailleurs pas rappelé leurs employés durant cette période, les propriétaires – et parfois membres de la famille – préférant mettre seuls la main à la pâte.

«C’était pour garder la tête hors de l’eau. Les derniers mois ne pourront être rattrapés, alors il faut rester confiant pour la suite», illustre Rebecca Fiotadi. La propriétaire du Quartier Général avoue tout de même avoir été agréablement surprise de la réponse de la clientèle, qui pouvait venir chercher café et autres mets réconfortants.

Les effets du confinement sont passablement désastreux sur les finances des restaurants et se feront ressentir encore longtemps.

«Si on arrive à être break even d’ici 12 mois, on sera content», mentionne Franco Lagiorgia, propriétaire du Messina et de Pizza Jacques-Cartier, dans l’arr. du Vieux-Longueuil.

La baisse des revenus risque même de se faire ressentir chez les serveurs, prévient Chantale Isabelle, propriétaire du Magia et de Madame Thaï.

«Ils sont habitués de rouler, mais je ne peux pas leur garantir le même nombre de tables», dit-elle.