Les résultats du sondage sur la vente de cannabis à Kahnawake connus

Les Mohawks de Kahnawake se sont prononcés en faveur de la vente de cannabis légal sur leur territoire dans le cadre d’un sondage tenu du 22 au 27 octobre. Plus de 54 % des bulletins exprimaient cette volonté.

Un total de 425 résidents âgés de 18 ans et plus ont participé à la consultation, indique le Conseil de bande dans un communiqué.

Le Conseil de bande a tenu ce sondage au Golden Age Club pendant six jours pour connaître l’opinion de la population sur l’enjeu sur la vente de cannabis légal. Une journée supplémentaire a été ajoutée pour permettre au plus de gens possible de s’exprimer.

En marge de cette consultation, Joe Delaronde, attaché politique au Conseil mohawk de Kahnawake, rappelait qu’un sondage similaire avait été mené en 2016, mais que « les résultats n’étaient pas clairs ».

Les participants au sondage devaient également se prononcer sur le genre de cannabis qui serait autorisé pour la vente, advenant une décision en ce sens du Conseil de bande.

La majorité des répondants, soit près de 52%, se dit favorable à la vente de cannabis à des fins médicales et de marijuana à des fins récréatives.

En attendant une décision, le Conseil de bande rappelle dans son communiqué que « le moratoire sur la vente de cannabis à Kahnawake reste en vigueur ».

Le Conseil de bande a indiqué, plus tôt, que Santé Canada sera responsable d’émettre les certifications requises pour la vente. Cependant, il faisait savoir qu’éventuellement Kahnawake aimerait délivrer soi-même les différents permis.

Il indique également qu’il tiendra prochainement une audience publique concernant le règlement sur le contrôle du cannabis à Kahnawake.

Le cannabis est légal au Canada depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis du gouvernement fédéral, le 17 octobre.