Les Riverains prennent part au Défi Midget AAA RDS

Jusqu’au 26 février, les Riverains du Collège Charles-Lemoyne et les 14 autres équipes du circuit Lévesque auront l’occasion de démontrer leurs habiletés techniques sur glace dans le cadre du Défi Midget AAA RDS.

Ce nouvel événement, organisé par la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ) en collaboration avec le Collège Charles-Lemoyne, comprend six défis qui se dérouleront lors de trois séances d’entraînement.

Les exploits des joueurs seront diffusés sur les réseaux sociaux de chacune des équipes. Les Riverains ont d’ailleurs publié une courte vidéo de leur tournage, le 18 février.

Les gardiens de but devront exécuter deux exercices, soit les passes de précision et les tirs à distance dans un filet désert. De leur côté, les attaquants et défenseurs s’affronteront dans les épreuves du tir de précision, du patineur le plus rapide, du tir le plus puissant et de la plus belle feinte.

La LHMAAAQ dévoilera les noms des finalistes le 2 mars. Ceux-ci s’affronteront dans une grande finale, qui «pourra avoir lieu lorsque la Santé publique permettra la reprise des activités», fait savoir la Ligue. Les finalistes et gagnants recevront un prix.