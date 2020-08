Les Riverains repartent la machine en mode COVID-19

Si tout se passe bien, la saison de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ) débutera le 11 septembre. Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne sont d’ailleurs de retour sur la patinoire depuis le 3 août. L’organisation est toutefois tenue de s’adapter à plusieurs contraintes établies par Hockey Québec en raison de la COVID-19.

En ce moment, la Fédération de hockey sur glace du Québec en est à la phase 5 de son Guide de retour au jeu. Chaque organisation est tenue de respecter les règles, bien que celles-ci varient parfois selon la capacité des différents arénas.

Au Sportium de Sainte-Catherine, la température de tous les joueurs est prise à leur arrivée. Si l’un d’eux présente une température de plus de 38, l’accès lui est interdit.

Les matchs seront joués à 5 contre 5, sans contact, mais un maximum de 10 joueurs et un gardien de but pourront se retrouver sur le banc de chaque équipe. De ce fait, chaque match se déroulera en deux temps; un premier groupe de 10 joueurs jouera une moitié du match, puis le deuxième groupe prendra la relève. Aucune statistique ne sera comptabilisée pendant la phase 5. Par ailleurs, l’habituelle poignée de main en fin de match est abolie.

Un maximum de deux entraîneurs peuvent être présents sur le banc pendant les parties. Ceux-ci doivent obligatoirement porter un masque et une visière. Les joueurs, eux, doivent porter un masque dans la chambre.

«Jusqu’à maintenant je suis très satisfait, les joueurs sont disciplinés, ils sont contents de recommencer à jouer au hockey», dit l’entraîneur-chef des Riverains, Steve Larouche.

Le 13 août, l’accès au Sportium était toujours interdit aux parents.

Notons que trois personnes ont été décernées comme «responsables COVID». Ceux-ci voient à l’application et au respect du Guide d’intervention COVID mis en place par Hockey Québec et doivent tenir un registre des participants à chaque activité.

Des surprises au pré-camp

Pas moins de 92 joueurs se sont présentés au pré-camp de la formation du Collège Charles-Lemoyne, qui se tenait du 3 au 6 août. Les entraîneurs ont pu les évaluer via quatre matchs intraéquipes, au terme desquels ils ont fait leur choix pour le camp de sélection.

«On devait garder seulement 40 joueurs, mais on en a finalement gardé 53 parce qu’on a eu beaucoup de belles surprises», souligne Steve Larouche.

Le camp de sélection final s’est amorcé la semaine suivante. L’équipe affrontera les Grenadiers de Châteauguay le 17 août, puis l’Intrépide de Gatineau le 18 août, dans le cadre de matchs préparatoires.

Des joueurs qui mangent du hockey

Les Riverains ont terminé au 14e rang de la LHMAAAQ à l’issue des deux dernières saisons. Néanmoins, l’entraîneur est confiant que les choses se dérouleront autrement pour la prochaine campagne.

«On a un petit peu plus de talent que l’an passé, plus de joueurs passionnés qui mangent du hockey, comme on dit. C’est le fun à date», raconte-t-il.

«L’année passée, c’était ma première année et j’ai appris pas mal, ajoute-t-il. Cette année, le respect est important pour moi. Je veux des jeunes que je ne serai pas obligé de pousser dans le dos ou de leur dire de se mettre un sourire dans le visage quand ils viennent pratiquer.»

La formation devrait compter plus de joueurs de 15 ans cette saison, selon lui. Quant aux vétérans, six d’entre eux devraient être de retour, soit Alexis Bonefon, Alexis Gendron, Louis-Philippe Houle, Olivier Brosseau, Michael Horth et Olivier Denis. Dans le cas de Noah Warren et d’Emmanuelson Charbonneau-Joseph, leur présence dépendra de s’ils arrivent à percer l’alignement de leur formation junior majeur respective.

Les matchs préparatoires seront diffusés avec description et avec un abonnement gratuit sur Hockeytv.com.

Pour consulter le Guide de retour au jeu de Hockey Québec et connaître les autres mesures de la phase 5: https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Guide_de_retour_au_hockey_-_Phases_2_a_5_v17.pdf?t=1597660091