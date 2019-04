Les Rockets triomphent à Trois-Rivières

Crédit photo : gracieuseté

Les Rockets Roussillon novice B ont remporté la finale du Festival de ringuette de Trois-Rivières, le 14 avril.

Les joueuses ont triomphé en finale par la marque de 4-2 face à une équipe de Saint-Hyacinthe.

Sur la photo, on retrouve, à l’arrière de gauche à droite: Amélia Payette, Noémie Bédard, Laurence Bellemare, Alexia Groulx et Delphine Chapados. Au centre: Arianne Ouellette, Maeva Ouellette, Alyson Matera, Léanne Demers, Maélie Turcotte et Natalie Sikora. Étendue sur la glace: la gardienne Charlotte Bousquet. L’équipe est dirigée par Kim Cloran et les assistants Benoit Bousquet, Denis Ouellette et Marc-André Chapados, ainsi que la gérante Jozie-Ann Ledoux.