Les Sainte-Catherinois se prononcent sur le parc des Timoniers

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

La Ville de Sainte-Catherine a recueilli l’opinion des citoyens résidant dans le secteur du parc des Timoniers en vue de sa relocalisation à l’automne 2019.

Une consultation publique s’est tenue le 11 octobre à la bibliothèque de l’école des Timoniers. Une vingtaine de citoyens étaient présents. La Ville a ensuite lancé un sondage en ligne, du 12 au 23 octobre. Un total de 69 personnes ont répondu, dont 42 en provenance du quartier où sera aménagé le parc des Timoniers. Les résultats ont été publiés sur le site Web de la Municipalité, le 9 novembre.

Ce que les citoyens veulent

Aménagement

Un citoyen sur deux du quartier priorise les modules de jeux pour les enfants de 0 à 5 ans, d’autres pour les 6 à 12 ans et des balançoires, alors que 53% des citoyens d’autres quartiers souhaitent une formule combo, soit un petit module de jeux et un petit jeu d’eau. La majorité des répondants (entre 57% et 73%) veulent des aires de jeux séparées.

Type de modules

La moitié des citoyens du quartier aimerait avoir des modules de type parcours et défi alors que l’autre moitié préfère des jeux thématiques.

La Ville laisse savoir que «la voix des citoyens du quartier ayant répondu au sondage électronique aura un poids plus important dans la prise de décision quant à l’aménagement des infrastructures du parc».

Relocalisation

Le changement d’emplacement du parc sur la rue des Marins était nécessaire en raison de travaux d’agrandissement effectués à l’école des Bourlingueurs. La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, à qui appartenait le terrain, en a réservé un nouveau sur la rue des Bateliers.