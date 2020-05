Les salons de coiffure et centres d’esthétique reprendront du service le 15 juin

Les salons de coiffure et centres d’esthétique de la grande région de Montréal et de la MRC de Joliette ont reçu le feu vert du gouvernement et pourront reprendre du service le 15 juin, en appliquant de nombreuses mesures de prévention.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet en a fait l’annonce vendredi après-midi.

L’annonce concerne les entreprises du secteur des soins personnels et de l’esthétique, qui regroupent les salons de coiffure, les barbiers, les centres d’esthétique, les espaces manucure et pédicure, les services d’épilation et les soins de la peau (tatouage, perçage, etc.).

Ces derniers devront suivre plusieurs normes de prévention, dont l’exclusion des personnes symptomatiques, les mesures de distanciation physique – dans la mesure du possible -, l’installation de barrières physiques entre les postes de travail, le port de l’équipement de protection lorsque les tâches réalisées nécessitent un

contact physique et une proximité avec le client, ainsi que le nettoyage régulier des outils, équipements et surfaces fréquemment touchés.

«La réouverture des entreprises de soins personnels et de l’esthétique dans la région de Montréal était très attendue, indique le ministre. Nous sommes actuellement dans une reprise graduelle des activités économiques, et celle-ci doit se faire en respect des normes sanitaires de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de la Santé publique. Notre gouvernement ne fera pas de compromis sur la santé et la sécurité autant des travailleurs que des clients.»

Afin d’aider les entreprises dans leur réouverture, la CNESST a produit, de concert avec la Direction générale de la santé publique, l’Institut national de santé publique du Québec et des associations représentatives du milieu, un guide virtuel de normes sanitaires spécifiques et une liste de vérification.