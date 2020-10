Les sentiers de plein air en zone orange et rouge: ouvert ou fermé?

Avec les fermetures et le confinement en zone orange et rouge, est-il possible de faire des activités de plein air comme de la randonnée dans les parcs nationaux et les centres de ski? Le ministère du Tourisme répond à nos questions sur la 2e vague de covid-19.

C’est tellement agréable de prendre une marche en forêt en amoureux ou de monter à bord de la remontée mécanique d’un centre de ski pour regarder les feuilles colorées des arbres, mais à l’approche de la deuxième vague, est-ce que c’est encore permis?

Le ministère du Tourisme se prononce

La réponse est simple et claire, oui, c’est encore permis de faire tout ça!

Bien entendu, il faut absolument respecter les mesures sanitaires mises en place dans la région, selon son palier.

C’est bien important de conserver une distanciation physique de 2m même si l’on se trouve à l’extérieur, règle qui ne devrait pas être trop compliquée à suivre.

Bref, on continue d’en profiter pour prendre l’air, faire le plein des couleurs éphémères de l’automne et surtout, on fait tout en son pouvoir pour faire preuve de la plus grande prudence possible.

L’envie d’aller pêcher vous prend? Ça tombe bien, la saison est prolongée!