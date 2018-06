Les Snowbirds arrivent !

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Denis Germain

(Texte de Katherine Harvey-Pinard)

Les Snowbirds, équipe de démonstration aérienne des Forces canadiennes, ont atterri sur la piste du 438e Escadron tactique d’hélicoptères de Saint-Hubert le 26 juin, en vue de leurs spectacles aujourd’hui le 27 juin à Chambly et du 28 juin au Vieux-Port de Montréal.

Depuis 1971, les Snowbirds visitent des dizaines de municipalités à travers l’Amérique du Nord afin d’impressionner jeunes et moins jeunes avec leurs acrobaties aériennes uniques.

«Mes collègues sont des pilotes élites de niveau olympique», mentionne le lieutenant de vaisseau Michèle Tremblay, officier des affaires publiques.

Lors de leurs spectacles, les acrobates aériens utilisent des jets CT-114 Tutor. «Ils ont été construits dans les années 1960, mais sont encore en excellente condition. Les techniciens font une vérification des jets avant et après chaque vol», explique Mme Tremblay.

Cet été, les neuf Snowbirds feront plus de 60 démonstrations aériennes. Afin de se préparer à cette période de spectacles qui débute en mai et se termine à la fin octobre, ils volent à peu près deux fois par jour, selon les dires du capitaine Kevin Domon-Grenier, Snowbird numéro 5 (second centre arrière).

«Tous les pilotes sont des membres de l’Aviation royale canadienne, précise M. Domon-Grenier. Nous avons des pilotes de tous les types d’aéronefs: hélicoptères, jets, avions multimoteurs, etc. Avant d’appliquer pour faire partie de l’équipe, l’important est d’avoir au moins 1000 heures d’expérience, dont 500 doivent avoir eu lieu à bord d’un avion à siège éjectable, donc à haute performance», ajoute le pilote originaire de Saint-Raymond de Portneuf et membre des Snowbirds depuis un an.

Cette année, les démonstrations sont sous le thème Une tradition d’excellence en aviation militaire soulignant le 60e anniversaire du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

Les Snowbirds survoleront le bassin de Chambly dès 18h. Il y aura d’ailleurs une description sonore de l’événement sur le lieu historique du Fort-Chambly, au parc des Ateliers et sur la page Facebook des Snowbirds.