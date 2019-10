Les Subaru Impreza et Crosstrek visés par deux rappels

Article par Guillaume Rivard

Subaru Canada a récemment annoncé deux nouveaux rappels concernant près de 80 000 Impreza et Crosstrek à travers le pays.

Dans le premier rappel, qui cible l’Impreza 2017 à 2019 ainsi que le Crosstrek 2018 à 2019, 52 707 exemplaires sont affectés. Le problème vient du fait que le module de commande du moteur (ECU) pourrait avoir été mal programmé.

Par conséquent, la température interne des bobines d’allumage pourrait augmenter, ce qui pourrait causer un court-circuit et un fusible grillé entraînant une perte soudaine de puissance et une incapacité de faire redémarrer le moteur.

Les concessionnaires Subaru vont donc reprogrammer le module de commande du moteur et inspecter les bobines d’allumage. S’il s’avère que des bobines d’allumage sont endommagées, elles devront être remplacées. Dans le cas des véhicules présentant des dommages au niveau des bobines d’allumage, si un certain code d’anomalie est stocké, il faudra aussi remplacer le tuyau d’échappement avant.

Le deuxième rappel vise 23 255 Impreza et Crosstrek des années 2017 et 2018. Dans certains cas, la soupape de recyclage des gaz de carter pourrait présenter une défaillance. Si un propriétaire continue d’utiliser son véhicule après que ce problème soit survenu, des parties de cette soupape pourraient entrer dans le moteur et causer une panne.

Ici, les concessionnaires vont remplacer la soupape de recyclage des gaz de carter et procéder à son inspection par la suite. Si jamais la soupape s’est séparée, le couvercle séparateur et le carter d’huile devront être retirés. Advenant que les parties séparées ne puissent être retrouvées, le bloc-moteur embiellé devra être remplacé.

Pour ces deux rappels, la compagnie avertira les propriétaires concernés par la poste. Vous pouvez également vérifier si votre véhicule est touché en consultant le site des rappels de Subaru.