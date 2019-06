Les tarifs de transport en commun augmenteront à compter du 1er juillet

Les tarifs pour les titres de transport en commun des secteurs Roussillon et Le Richelain augmenteront de 2% à compter du 1er juillet.

La passe d’autobus mensuelle du service qui dessert Candiac, La Prairie et Saint-Philippe en direction de Montréal et Longueuil passera de 111$ à 114$, notamment. Le titre annuel des autobus qui partent de Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine et qui se rendent à Montréal et Longueuil grimpe de 113$ à 115$.

Le passage unique à bord demeure le même, soit 7,75$ dans le secteur Roussillon et 7$ dans le secteur Richelain.

Inflation

Questionné sur le fait que les usagers se sont abondamment plaints du service d’autobus cet hiver dans la région et qu’ils devront maintenant payer plus cher, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a fait valoir au Reflet que «cette indexation est nécessaire pour couvrir l’augmentation de dépenses d’exploitation des services de transport collectif et garder le maintien de l’équilibre du financement des services».

«Le taux d’indexation colle le plus possible à l’Indice des prix à la consommation (IPC) de la région métropolitaine. Elle demeure inférieure aux prévisions du Conference Board du Canada sur le territoire pour l’augmentation de l’IPC jusqu’en 2020», a indiqué Simon Charbonneau, conseiller aux relations médiatiques de l’ARTM.