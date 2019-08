Les trampolines Super Jumper visés par un rappel

Un rappel de Santé Canada vise trois modèles de trampolines Super Jumper Inc. Les soudures du châssis en métal peuvent se briser, ce qui présente un risque de blessures.

Les modèles visés sont les trampolines ronds de 14 pieds sans enceinte, les trampolines ronds de 14 pieds avec enceinte («combo 14 pieds») et les trampolines ronds de 16 pieds avec enceinte («combo 16 pieds»). Il s’agit des modèles TP-14, TP-14CO et TP-16CO.

Les produits rappelés, principalement vendus de janvier 2017 à août 2018, portent les CUP ci‑après:

En date du 16 juillet 2019, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise relativement à l’utilisation de ces produits au Canada. Aux États-Unis, 95 incidents et 4 blessures ont été signalés à l’entreprise. Environ 860 produits rappelés ont été vendus au Canada et environ 22 500 ont été vendus aux États-Unis.

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés et communiquer avec Super Jumper Inc. pour obtenir gratuitement une trousse de réparation. Pour en savoir davantage, ils peuvent communiquer avec Super Jumper Inc. au numéro sans frais 1-866-757-3636, de 9h à 17h (heure du Pacifique) du lundi au vendredi, ou consulter le site Web de l’entreprise.

(Source: Santé Canada)