Les travailleuses des CPE souhaitent être payées lors d’attente d’un résultat de test COVID

Près de 80% des travailleuses des CPE affiliées à la CSN ont utilisé leur banque personnelle ou ont dû prendre un congé sans solde durant l’attente d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19. Pour la CSN, les éducatrices devraient pouvoir accéder à des absences payées lorsqu’elles sont dans cette situation.

Cette statistique provient d’un sondage mené par la CSN en novembre, auquel 5200 membres ont répondu. Parmi eux, près du quart avaient été testées pour la COVID-19.

La centrale syndicale déplore que depuis le début de la crise, ces travailleuses doivent piger dans leur banque personnelle de congés de maladie ou dans leurs journées de vacances lors de périodes d’isolement, lorsqu’il y a des symptômes, ou encore lorsqu’elles sont en attente du résultat d’un test.

Le président de la CSN Jacques Létourneau juge «inadmissible que le ministère de la Famille ne finance pas de congés rémunérés pour l’isolement préventif, car celui-ci sert à diminuer le risque de transmission dans les CPE».

«La situation était déjà rendue difficile il y a un an par la surcharge et les problèmes de ratio, mais la pandémie a depuis exacerbé la pénurie de main-d’œuvre. Les absences forcées et non rémunérées en contexte de COVID-19, c’est la goutte qui fait déborder le vase», avance la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie – CSN Nadia Vallée, qui était présente à l’activité de mobilisation au parc des Faubourgs, près du pont Jacques-Cartier à Montréal, le 7 décembre.

Le Syndicat craint que cela incite une travailleuse à taire des symptômes bénins. Il cite une étude de la Direction de la santé publique de Montréal sur les cas de COVID survenus entre le 26 août et le 30 septembre qui indiquait que la présence de personnes symptomatiques dans les services de garde éducatifs était le deuxième plus important facteur de transmission.

En comparaison, les membres du personnel du réseau de l’éducation peuvent compter sur le maintien de leur rémunération en cas d’isolement préventif lié à la COVID. Une situation injuste, selon Stéphanie Vachon, nouvelle responsable du secteur des CPE à la FSSS–CSN.

La CSN aurait de plus souhaité, maintenant que les rassemblements des Fêtes sont annulés, que le gouvernement prévoit la fin du service habituel des CPE en même temps que la fermeture hâtive des écoles