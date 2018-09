Les très exclusives Ferrari Monza SP1 et Monza SP2 dévoilées

Article par Michel Deslauriers

Le célèbre constructeur d’exotiques a dévoilé un nouveau concept de voitures qui rendra non seulement hommage aux modèles du passé, mais qui représentera les ultimes bagnoles de collection pour les clients fidèles de la marque.

Cette nouvelle série de voitures s’appelle Icona, signifiant évidemment icône, et les deux premières voitures de cette série ont été présentées cette semaine à Maranello. Il s’agit de la Monza SP1 et de la Monza SP2. Ces bolides sont inspirés des voitures de course Ferrari de type « barchetta » des années 50, notamment la 166 mm 1948, la 750 Monza 1954 et la 860 Monza 1956. En passant, barchetta ou « petite barque » est un terme utilisé par les constructeurs italiens pour qualifier leurs petites voitures sport biplaces avec un toit décapotable, ou sans toit.

La 166 MM était équipée d’un moteur V12 de 2,0 litres, alors que les 750 et 860 misaient sur des motorisations à quatre cylindres de 3,0 et 3,4 litres, respectivement. Dans le cas des SP1 et SP2, on a choisi le V12 atmosphérique de 6,5 litres de la marque, produisant un ronflant 810 chevaux métriques et un couple de 530 livres-pied, permettant aux deux voitures d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Ou, si l’on préfère, de 0 à 200 en 7,9 secondes.

La SP1 est équipée d’un seul siège, alors que la SP2 en compte deux. Ferrari promet une expérience de conduite que seule une monoplace de F1 ne peut livrer. Les deux voitures Icona utilisent la fibre de carbone dans leur construction afin de réduire leur poids – 1 500 kg pour la SP1, 1 520 kg pour la SP2 – et ne possèdent ni toit ni pare-brise.

Avec la collaboration de marques de luxe Loro Piana et Berluti, Ferrari a conçu des accessoires pour le conducteur assortis aux deux bolides, dont une combinaison de course, un casque et des gants, un foulard, un chandail et des souliers.

Combien coûteront les Ferrari Monza SP1 et de la Ferrari Monza SP2? Ce détail n’a pas été divulgué, mais on s’attend à un montant tout à fait démesuré, ce qui plaira certainement aux riches collectionneurs.