Les urgences de l’hôpital Anna-Laberge fonctionnent à 191 %

Les urgences de l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay fonctionnent presque au double de leur capacité ce jeudi.

On y comptait 61 patients sur civière à 13h28, selon Index Santé, alors que la capacité est de 32. Un total de 14 patients se trouvaient aux urgences depuis plus de 48 heures et 32 depuis plus de 24 heures.

Le journal est passé devant l’établissement vers 13h. Quatre ambulances étaient en attente aux urgences.

Les urgences de l’hôpital du Suroît sont également très achalandées avec 49 malades sur civière pour une capacité de 32 également. Ce qui représente un taux d’occupation de 153%.