Les usagers du transport en commun sondés sur la refonte du réseau

Dans le cadre de la refonte de son réseau d’autobus, exo tiendra deux séances de consultation virtuelles afin de sonder ses usagers.

La première aura lieu le mardi 20 octobre et permettra aux citoyens de prendre connaissance du scénario conçu par le gestionnaire de transport en commun à la suite des premières séances de consultation. Puis, la seconde se tiendra le mercredi 4 novembre et donnera la parole spécifiquement aux usagers des secteurs Roussillon (Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine) et Le Richelain (Candiac, La Prairie et Saint-Philippe). De la documentation à ce sujet est disponible sur le site Web d’exo. C’est aussi à cet endroit que les participants doivent s’inscrire pour y assister. Exo déposera un rapport des consultations au terme de celles-ci, soit en janvier 2021, précise-t-il.

La refonte du réseau d’autobus sur les couronnes Nord et Sud vise à arrimer les services actuels au futur Réseau express métropolitain.

«Nous invitons nos clients et partenaires à prendre part à la consultation publique, puisqu’ils sont au cœur de cette refonte. Leur participation est importante, car il s’agit du dernier tour de roue avant que ne soit officiellement modifiée la desserte d’autobus dans les secteurs concernés» a fait savoir Sylvain Yelle, directeur général d’exo.