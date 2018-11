Les véhicules les plus recherchés sur Google à travers le monde

Article par Germain Goyer

Le site Veygo s’est posé la question suivante : quelle est la marque de véhicules la plus recherchée sur Google par pays? Et il y a répondu.

Pour ce faire, ce média a exploré les requêtes effectuées dans 171 pays au sujet de 42 marques de véhicules sur le moteur de recherche Google.

Il est fort intéressant de constater certains résultats. En voici quelques-uns en rafale.

En Suède, la marque la plus recherchée est évidemment Volvo. C’est aussi le seul pays où elle se classe au premier rang des recherches.

— À l’échelle mondiale, Toyota est la marque la plus populaire. Elle est la plus recherchée dans 57 des 171 pays, dont le Canada et les États-Unis.

— Au Burkina Faso, la population semble avoir un intérêt soutenu pour une marque typiquement américaine, soit Chrysler. C’est d’ailleurs le seul endroit où le nom Chrysler figure.

— Alors que l’Italie est un terreau fertile pour les constructeurs automobiles (Ferrari, Lamborghini, Fiat, Maserati, Lancia, etc.), il est étonnant de constater que Volkswagen constitue la principale marque recherchée par les habitants de ce pays.

— La marque Škoda, fondée en 1925 en République tchèque, n’apparaît qu’à un seul endroit sur cette carte. Et c’est en Estonie, aussi un ancien pays de l’URSS.

— Lamborghini apparaît une douzaine de fois sur la carte alors que Ferrari n’y figure aucunement.

— En Malaisie, Perodua est la marque la plus recherchée. Il s’agit d’un manufacturier malais pratiquement inconnu en Amérique du Nord.

— Tesla apparaît sur la carte à sept reprises. C’est le cas notamment de la Norvège qui agit comme une meneuse au chapitre des ventes de voitures électriques.

— Renault figure au sommet des recherches sur Google en France. Personne n’en sera étonné puisqu’il s’agit d’un manufacturier français.

— Sans surprise, Mercedes-Benz est la marque la plus recherchée en Allemagne, son pays d’origine. Cela dit, elle est également très présente dans la partie nord de l’Afrique, notamment en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Cameroun.

— Jaguar n’apparaît qu’à trois endroits sur la carte, soit en Guyane, au Guatemala et au Honduras. Ces trois pays sont situés à proximité en Amérique centrale et du sud.