Les Villes ajustent leurs services et horaires aux nouvelles mesures

À l’approche de l’entrée en vigueur du couvre-feu et du maintien du confinement au Québec, le 9 janvier, quelques Villes du territoire ont annoncé les horaires de leurs services pour les prochaines semaines.

La Prairie

À La Prairie, les bâtiments municipaux restent fermés au public jusqu’au 8 février inclusivement, «sauf pour répondre à des besoins exceptionnels», indique la Ville.

Les préposées au service à la clientèle seront disponibles une journée par semaine, les jeudis de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30, pour recevoir les citoyens. Il est uniquement possible de les rencontrer pour des motifs spéciaux et sur rendez-vous. Les rencontres auront lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Autrement, tous les services seront offerts par téléphone au (450) 444-6600 ou par courriel au info@ville.laprairie.qc.ca.

Quant aux activités extérieures, elles doivent être réalisées seul ou avec une bulle familiale.

La Ville annule les séances de patinage libre à l’aréna, mais il est toujours possible de se rendre à la patinoire extérieure, aux buttes à glisser et à la piste de ski de fond avant leur fermeture à 19h30. L’état de ces lieux est disponible sur le site Web de la Municipalité. Les chalets de parc et roulottes sont uniquement ouverts pour utiliser les salles de bain et enfiler les patins, prévient la Ville.

L »Écocentre temporaire est accessible sur rendez-vous seulement. Les Collectes des matières résiduelles, recyclables et organiques se tiendront selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon.

Les dates d’inscription à la programmation loisirs, pour les séances de la cour municipal et pour la bibliothèque Léo-Lecavalier sont disponibles sur le site Web de La Prairie.

Saint-Constant

À Saint-Constant, les bâtiments municipaux seront également fermés jusqu’au 8 février. Comme les employés sont en télétravail, les services en ligne sont à privilégier pour les prochaines semaines.

Quant à la bibliothèque, comme elle n’est pas encore inaugurée, elle ne sera pas accessible pendant le confinement. Le Service de prêts personnalisés sera cependant disponible à compter du 13 janvier selon un horaire de cueillette précis.

Les activités individuelles comme le patinage, la raquette, le ski de fond et la glissade demeurent permises avec les gens d’une même bulle. Les horaires ont été modifiés et sont disponibles en ligne, sur le site Web de la Ville.

L’Écocentre sera ouvert dès le 11 janvier selon l’horaire en ligne.

Saint-Philippe

Du côté de Saint-Philippe, les services aux citoyens seront aussi offerts à distance au (450) 659-7701 et au info@ville.saintphilippe.quebec.

L’hôtel de ville, le Complexe Élodie-P.-Babin et le garage municipal seront fermés aux visiteurs, «sauf lors des ouvertures de soumissions publiques auxquelles toute personne intéressée peut assister», fait savoir la Ville. Il sera aussi possible de prendre rendez-vous pour une visite «jugée inévitable».

La bibliothèque municipale Le Vaisseau d’Or poursuit son service de cueillette de livres sans contact et ouvre ses portes aux étudiants en leur donnant accès à des postes de travail et au réseau Internet sur rendez-vous.

L’Écocentre sera ouvert sur rendez-vous à partir du 11 janvier.

La programmation loisirs virtuelle sera offerte telle que prévue et la session débutera dans la semaine du 8 février. Il est possible de s’inscrire en ligne à compter du 11 janvier, à 8h15.

L’événement Éclat d’hiver, prévu les 28 et 29 janvier, est annulé. La Ville prolonge toutefois sa promenade des Fêtes jusqu’au 7 février. Les lumières seront cependant éteintes tous les jours à partir de 19h45.

Quant aux patinoires et aux buttes à glisser, elles seront disponibles quand la météo le permettra, prévient la Ville. Les horaires seront adaptés au couvre-feu.

Delson

L’hôtel de ville, le centre sportif et le bâtiment multifonctionnel La Jonction, à Delson, seront tous fermés jusqu’au 8 février. Néanmoins, les services sont offerts en ligne, par téléphone au (450) 632-1050 poste 3200 et par courriel à reception@ville.delson.qc.ca de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au jeudi, ainsi que de 8h30 à 13h le vendredi.

Les chalets du parc du Centenaire, du parc Trudeau, du parc de la Tortue et du parc Wilfrid-Boardman restent ouverts de 10h à 19h30. Des mesures sanitaires sont imposées.

La déchetterie sera accessible tous les mardis de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Quant à la bibliothèque, 4 postes informatiques seront disponibles pour les étudiants du primaire à l’université selon de nouveaux horaires. La réservation n’est pas obligatoire, «mais fortement suggérée» au (450) 632-1050, poste 3700 ou au biblio@ville.delson.qc.ca. Le service de prêt sans contact sera toujours permis et le service d’impression des cartes citoyennes sera encore offert.

Pour ce qui est des activités de loisirs, seul le patinage libre intérieur est suspendu. Les deux patinoires extérieures et la butte à glisser seront ouvertes selon les conditions météorologiques.

La Ville indique d’ailleurs que de nouvelles activités en ligne et extérieures sont en cours d’organisation et seront prochainement offertes. Elle a annoncé le 8 janvier que des Fat Bikes pouvaient être loués gratuitement pour des périodes de 60 minutes, du 13 au 31 janvier, entre 10h et 19h, sur présentation d’une preuve de résidence de Delson.