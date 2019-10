Les voitures ralentiront au centre-ville de Montréal

Article par Agence QMI

MONTRÉAL | Les voitures devront rouler moins vite au centre-ville de Montréal. Dès mercredi soir, la limite de vitesse sera fixée à 30 km/h dans les rues locales de l’arrondissement de Ville-Marie et à 40 km/h dans le réseau artériel, a annoncé la mairesse Valérie Plante mercredi.

Sur Sainte-Catherine, la vitesse sera également limitée à 30 km/h.

La mairesse Plante se montre déterminée, dans son Plan local de déplacement 2020-2030, à réduire l’auto-solo dans Ville-Marie pour faire plus de place aux piétons, aux cyclistes et au transport en commun.

S’il n’est pas question de bannir les automobiles du centre-ville, l’administration souhaite notamment forcer les conducteurs à rouler moins vite, et pas qu’avec les nouvelles limites de vitesse. «On sait qu’une façon de diminuer la vitesse, c’est avec la signalisation, mais aussi en rétrécissant les voies», a fait valoir Mme Plante.

La Ville souhaite par exemple n’avoir que deux voies sur les rues Iberville et Frontenac, et y élargir les trottoirs.

Stationnement

L’arrondissement compte aussi convertir des places de stationnement non tarifées en zones réservées au covoiturage ou au vélopartage, entre autres. Des cases de stationnement dédiées aux véhicules électriques sont aussi envisagées.

On souhaite aussi encourager les propriétaires de stationnements souterrains à rendre accessibles les places non utilisées au grand public. «Dans Ville-Marie, on a la chance d’avoir plusieurs tours à bureaux dont les stationnements souterrains sont loin d’être complets», a mentionné Mme Plante.

Au cours des deux prochaines années, 600 supports à vélos seront installés dans Ville-Marie. Une nouvelle piste cyclable verra aussi le jour sur la rue Guy, reliant la rue William à la piste cyclable sur boulevard De Maisonneuve Ouest.

L’auto-solo ne va pas disparaître, mais «la réalité est qu’il y en aura toujours plus si on n’agit pas pour donner des moyens alternatifs aux gens de se déplacer», a enchaîné la mairesse.