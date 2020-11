Les vols de colis durant les Fêtes sont un fléau, selon la police

Le nombre de colis commandés en ligne et livrés grimpe en flèche à l’approche du temps des Fêtes. Les voleurs sont nombreux à profiter de cette période pour dérober les paquets. La police offre quelques conseils pour prévenir ces vols.



La Régie intermunicipale de police Roussillon ne possède pas de statistiques concernant ces méfaits, qu’elle traite comme des vols de moins de 5 000$, laisse savoir Geneviève Boudreault, agente aux relations médiatiques pour le corps policier.

Par ailleurs, bien que l’achat en ligne soit devenu populaire durant la pandémie, les autorités n’ont pas remarqué une hausse des vols de colis, mais elles insistent sur l’augmentation des appels à ce sujet pendant le temps des Fêtes.

Conseils de prévention

Faire un suivi de la livraison ou choisir une plage horaire

La majorité des compagnies de livraison offre de faire un suivi sur la livraison. Il est possible d’avoir la journée prévue de la livraison et une confirmation de la réception, parfois même une photo. Certaines compagnies offrent un autre moment selon votre disponibilité. Toutefois, il peut y avoir des frais.

Demander à signer une confirmation de livraison

Sinon, il est possible de demander que votre commande soit livrée au bureau de poste.

Choisir un endroit sécuritaire pour la livraison

Que ce soit au bureau de poste, chez un voisin ou à votre lieu de travail si votre employeur est d’accord. Il est possible de choisir votre adresse de livraison. Étant donné que les livraisons se font habituellement durant la journée, il sera plus facile de récupérer la ou les commandes. L’option de choisir un endroit dissimulé ou plus sécuritaire au domicile est également disponible, selon les compagnies.

Parler à un voisin

Un voisin pourra rester attentif aux camions de livraison, que ce soient des retraités ou des travailleurs autonomes qui bossent à la maison. Il peut même être possible de faire livrer le colis chez lui. Dans l’esprit de bon voisinage, un petit cadeau peut être donné pour cette vigie occasionnelle.

Utiliser un bac avec cadenas

Une nouvelle solution toute simple est également d’utiliser un coffre ou un bac à l’intention du livreur où on laisse un cadenas déverrouillé. Quand le livreur arrive, il dépose le colis dans le coffre, puis verrouille le cadenas derrière lui.

Par exemple, la compagnie Boxlock propose un cadenas connecté qui s’installe sur une malle ou un casier. Ce cadenas permet au livreur de scanner le paquet pour le déverrouiller.

Installer des caméras de surveillance

Les caméras de surveillance permettent de filmer ce qui se passe et potentiellement d’identifier les voleurs. Il est recommandé d’identifier clairement que des caméras sont présentes. Elles peuvent dissuader les individus malintentionnés.

Installer une sonnette intelligente

Lorsque quelqu’un appuiera sur la sonnette, une notification sera envoyée sur un téléphone. Il sera ainsi possible de voir la personne via la caméra intégrée et d’avoir une conversation avec la personne présente devant la porte.