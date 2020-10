L’Espace client et la Facture Internet D’Hydro-Québec

Au bout des doigts, partout, en tout temps

S’il y a une chose que le confinement nous aura apprise, c’est qu’il est fort utile de pouvoir tout faire de chez soi. Et c’est l’un des très grands avantages de l’Espace client et de la Facture Internet d’Hydro-Québec : ils sont accessibles partout, en tout temps, en plus d’être simples à utiliser.

L’Espace client d’Hydro-Québec regroupe plus de 20 services au même endroit.

« L’idée est de proposer et de promouvoir une multitude de services en ligne pour gérer sa consommation, et de faire en sorte que le client soit plus autonome pour la gestion de son compte et de sa facture », explique Josée Nadeau, directrice – Planification stratégique, gouvernance et vision client, ajoutant que le site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La Facture Internet

Le consommateur qui s’inscrit à l’Espace client devient effectivement libre d’effectuer diverses opérations au moment qui lui convient le mieux, à commencer par accéder à sa Facture Internet.

La Facture Internet comporte de nombreux avantages, assure Josée Nadeau. « Elle est accessible en tout temps, où que vous soyez ! » Lorsque la facture est prête, le client reçoit un courriel indiquant le montant à payer et la date limite pour le faire. Et, parce qu’on a la tête parfois bien remplie, il est possible – et facile ! – de s’inscrire au courriel de rappel, lequel est envoyé cinq jours avant la date limite de paiement. « Encore plus simple, le client peut opter pour le prélèvement automatique comme mode de paiement pour éviter tout retard », suggère Josée Nadeau.

La Facture Internet se révèle par ailleurs un choix « vert ». « Soyez écoresponsable en économisant du papier ! » lance la directrice – Planification stratégique, gouvernance et vision client. Comme les factures sont conservées dans l’Espace client pendant deux ans, il n’y a aucun souci lorsqu’on souhaite les consulter ou les télécharger.

Une autonomie accrue

L’Espace client d’Hydro-Québec n’héberge pas que la Facture Internet. Il confère également plus d’autonomie en ce qui a trait aux changements à apporter au compte. Par exemple, la section Compte et facture permet de demander à passer au Mode de versements égaux et de connaître les options offertes en cas de difficulté de paiement, notamment.

La section Tarifs, de son côté, ouvre la porte sur les offres de tarification dynamique que sont l’option de crédit hivernal et le tarif Flex D. Les clients inscrits peuvent réaliser d’intéressantes économies s’ils réduisent leur consommation en période de forte demande d’électricité. Il est à noter que ces offres de tarification dynamique sont actuellement déployées de façon graduelle et que seulement un certain nombre de clients seront invités à en bénéficier pour l’hiver 2020-2021.

C’est aussi dans l’Espace client, en cliquant sur Déménagement, que les clients peuvent effectuer sans frais leur changement d’adresse, une économie de 25 $ ! Or, avant même d’arrêter leur choix sur un logement ou une maison, ils ont le loisir d’obtenir en ligne une estimation du coût annuel de la consommation d’électricité à cette adresse. Un plus pour bien planifier son budget !

Il est également facile d’aviser la société d’État que la végétation se trouve trop près des fils électriques, qu’un équipement est défectueux, ou qu’un compteur ou un poteau doit être déplacé. Comment? Simplement en visitant la section « Demande de travaux ».

Meilleure information, meilleure gestion

L’Espace client se révèle par ailleurs une incroyable source d’information permettant de mieux comprendre et de mieux gérer sa consommation d’électricité. Et qui dit meilleure gestion dit économie !

En naviguant dans la section Comprendre ma consommation, les clients découvrent les principaux facteurs qui font varier la facture d’électricité et en apprennent davantage sur l’impact que la consommation d’électricité d’une multitude d’appareils domestiques peut avoir sur sa facture.

Si cette seule section suffit pour commencer à changer leurs habitudes de consommation, les clients peuvent aller encore plus loin. De fait, le Portrait de ma consommation leur permet de connaître leur consommation à l’heure près et de la comparer, par exemple, avec celle de l’année précédente. En trois minutes et onze questions, ils peuvent même comparer leur consommation avec celle de ménages semblables avec l’outil Comparez-vous. Quant au Diagnostic résidentiel, il leur offre le portrait fort détaillé de leur consommation et des coûts connexes, une analyse qui permet aussi de simuler des changements (abaisser la température de la maison de deux degrés, installer une toile solaire sur la piscine, etc.) et de voir leur impact.

Un concours et une bonne cause

Le moment est bien choisi pour les clients qui souhaitent s’inscrire à la Facture Internet, puisqu’en s’y inscrivant d’ici au 31 décembre 2020, ils courront la chance de gagner un vélo à assistance électrique ! À noter que les clients ayant déjà opté pour la Facture Internet sont automatiquement inscrits au concours.

« C’est sans compter que, pour toute nouvelle inscription à la Facture Internet du 1er septembre au 6 décembre 2020, Hydro-Québec versera 3 $ au Centraide de votre région », annonce fièrement Josée Nadeau.

Une grande facilité d’accès et d’utilisation, des économies potentielles, une panoplie d’outils et de conseils pour mieux consommer, un concours et une bonne cause : il n’y a aucune raison de dire non à l’Espace client et à la Facture Internet d’Hydro-Québec!