«L’essentiel, c’est ma santé» chantent des résidents du CHSLD La Prairie

| 🎶 Une chanson + un message de nos résidents en CHSLD La Prairie 🌻 | Les techniciennes en loisirs Audrey Gélinas et Mélanie Rocco du CHSLD La Prairie s’occupent bien des résidents. La preuve : elles ont réalisé cette touchante vidéo 💚. Bravo pour cette belle initiative! 🙏 À voir et à partager avec votre entourage! 👇👇(⚠️ On en profite pour vous rappeler d'éviter de visiter les personnes âgées pour leur propre santé s.v.p.!)

Posted by CISSS de la Montérégie-Ouest on Wednesday, April 1, 2020