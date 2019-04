Lettre : La face cachée de l’aréna de La Prairie

Le 23 février, la Ville de La Prairie a inauguré officiellement son nouvel aréna municipal. Il est vrai que cette nouvelle infrastructure sportive est une belle réalisation et sera sans aucun doute fort appréciée par ses utilisateurs. Dommage que derrière ce qu’on voit se cache une autre réalité financière.

Ce projet annoncé en novembre 2016 par le maire Donat Serres devait coûter 9 M$, dont 50% serait assumé via des subventions gouvernementales. Malheureusement la demande de subvention a été refusée et la Ville a choisi de réaliser le projet malgré tout.

De plus, la réalisation est passée à 15,8 M$ pour une seule glace si j’additionne – et ce, sans inclure la valeur du terrain – les contrats accordés, selon le système SEAO. Ceci accroit considérablement le poids financier du projet sur les finances de la ville, tant sur le plan de la dette que sur les dépenses et, conséquemment, sur les citoyens payeurs de taxes.

Il est connu que les arénas municipaux sont généralement un gouffre financier même lorsque le financement provient en bonne partie de subvention.

De plus, je suis d’avis que le conseil municipal aurait dû confier la construction et la gestion des infrastructures au Service du génie et des Travaux publics, tandis que le Service des loisirs aurait pu gérer les activités de l’aréna.

Or, la Ville a plutôt opté pour une structure plus lourde et coûteuse, soit confier à un organisme à but non lucratif appelé Gestion aréna Ville de La Prairie (OBNL). Cet organisme est contrôlé par un conseil d’administration composé de neuf personnes, plus un directeur général, une adjointe administrative et du personnel pour les opérations. Je me questionne la logique commerciale et financière ainsi que les réelles motivations du maire d’avoir retenu une telle structure qui augmente les sources de conflit.

Malgré les demandes formulées de ma part à la Ville pour obtenir les revenus et dépenses, je n’ai pas été en mesure d’avoir toutes les réponses. J’ai néanmoins préparé un budget comparatif des coûts et revenus. À mon avis, la perte financière pour une année complète d’opération sera d’au moins 1 M$ supérieure au coût de location de glace d’un aréna privé, puisque cela représentait 530 000$ en 2017, soit 2,57% du budget de la Ville de 38,9 M$ en 2019. Sinon, libre au maire de me prouver le contraire.

Il est évident que cette perte sera assumée par les citoyens en bout de ligne.

Malgré le très faible taux d’occupation actuel de l’aréna, M. Serres a indiqué déjà à plusieurs reprises son intention d’ajouter une 2<@V>e<$p> glace. Or, il devrait d’abord faire preuve de plus de transparence en faisant la démonstration de la rentabilité auprès des citoyens et s’engager à déposer les études et analyses qui le prouvent, ainsi que tenir une consultation publique avant d’engager la ville encore plus qu’elle ne l’est déjà.

Mario Corriveau

La Prairie