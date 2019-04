Lettre ouverte : Des autobus en retard même au lever du jour

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Je suis un citoyen de Saint-Constant et utilisateur des services d’autobus du Roussillon offert par Transdev.

Je prends toujours l’autobus du premier départ du matin, soit celui de 5h15 du circuit 115 au terminus de Delson (boul. George-Gagné). Presque tous les jours (90% du temps), l’autobus quitte le terminus en retard. Les retards varient de 1 minute à 12 minutes, et à l’occasion voire rarement, entre 15 et 20 minutes.

Il y a toujours une bonne raison pour expliquer ces retards; il fait trop froid, un autobus ne démarre pas, un bris mécanique et j’en passe.

Je ne cesse d’interpeller exo pour adresser le problème et apporter des correctifs. Rien n’y fait. Pourtant, c’est bien exo qui affiche les horaires de départ, mais ils ne sont pas respectés. De son côté, Transdev ne peut imputer ce problème à un manque de personnel, il s’agit toujours du même chauffeur à 99% du temps.

Or, les autobus ne sont souvent pas en état de rouler dès que les quarts de travail des chauffeurs commencent. Il n’y a pas si longtemps, le chauffeur a dû essayer trois autobus avant d’en trouver un fonctionnel. Cela a eu pour effet de le mettre en retard et de lui engendrer un stress énorme. Le retard occasionné a été de 20 minutes ce jour-là. On pouvait déceler son désarroi et sa désolation de ne pas être au terminus à temps.

J’ai la très nette impression que les chauffeurs de cette compagnie ont à cœur leur travail et qu’ils sont eux aussi un peu victimes des problèmes de la compagnie. Malheureusement, ils encaissent les frustrations des utilisateurs.

Moi, j’ai un horaire de travail à respecter et mon employeur s’attend à ce que je sois présent à l’heure. Je veux bien encourager le transport collectif pour l’écologie et l’avantage des coûts moins élevés, mais je ne peux me permettre de mettre mon emploi à risque parce que le transport en commun n’est pas fiable.

Je ne peux pas prendre d’autobus plus tôt, il n’y en a pas. À moins, bien sûr, d’aller au terminus de Brossard. Rendu là, à quoi ça me servirait d’utiliser l’autobus de Brossard? Je pourrais avoir le stationnement gratuit en ville à cette heure-là (5h30-5h45), avec 8-10 minutes de marche.

Les élus municipaux ont le pouvoir de faire changer les choses? J’aimerais bien voir ça. Ce qu’il faut, c’est que l’opinion publique se soulève et crie haut et fort l’état dans lequel nous, utilisateurs payeurs, sommes traités et à la merci de ces compagnies qui ont été choisies en tant que «plus bas soumissionnaire conforme» pour offrir un service.

Alain Morin

Un citoyen exaspéré de Saint-Constant