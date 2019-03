Lettre ouverte : Des paroles… paroles… paroles

Crédit photo : Pixabay

On voit de plus en plus de manifestants dans plusieurs pays demander aux gouvernements de réduire la pollution.

Sommes-nous vraiment sincères? Est-ce un discours hypocrite? Que ferions-nous si, demain, nos gouvernements rendaient certaines mesures obligatoires pour protéger la planète?

Interdiction des bouteilles d’eau en plastique pour des bouteilles réutilisables.

Pas de fruits et légumes provenant de l’étranger.

Compostage obligatoires pour tous nos déchets.

Interdiction des couches jetables au profit des couches en tissu réutilisables.

Échanger nos VUS véhicules utilitaires sport) et nos camionnettes pour des autos plus petites.

Interdiction des voyages en avion sauf pour le travail. Adieu Cuba et cie!

Interdiction des climatiseurs de toutes sortes.

Ce ne sont que de petits exemples, mais sommes-nous vraiment prêts à faire des compromis dans nos vies?

Il faut arrêter de faire l’autruche et réaliser que les gouvernements ne seront plus jamais efficaces à enrayer la pollution si les populations ne s’y engagent pas et si on refuse de changer nos habitudes.

Angèle Carbonneau

Salaberry-de-Valleyfield