Lettre ouverte : Fatiguée d’être réveillée !

Je suis citoyenne de Delson depuis peu et je dois dire que j’apprécie beaucoup ma ville.

Toutefois, une situation problématique me réveille chaque nuit: le sifflement du train à l’intersection des rues Principale et de la Station.

En effet, plusieurs fois par nuit, des trains passent près de chez moi et sifflent à plusieurs reprises de façon à ce que je me réveille en sursaut immanquablement. Mon fils qui a un sommeil très profond se réveille lui aussi parfois brusquement en réaction à ces sifflements.

Le dimanche 4 novembre, par exemple, des trains sont passés de façon constante de 23h à 3h, sifflant à plusieurs reprises. Ma nuit fut plutôt courte et stressante alors que j’anticipais chaque fois le prochain sifflement.

Durant l’été, je me suis procuré un climatiseur particulièrement bruyant pour couper un peu le bruit strident du train, ce qui améliorait les choses en partie. Par contre, en cette période froide, je ne sais plus quoi faire pour me protéger de ce bruit intense et soudain qui surgit à toute heure de la nuit.

Certains me diront qu’en achetant une résidence près d’un chemin de fer, je devais m’y attendre. Toutefois, j’étais loin de me douter que le train produisait de tels sifflements en pleine nuit, sans égard pour le sommeil des citoyens de la ville.

J’ai pris connaissance du dossier du sifflement de train à Delson. Des mesures ont été prises ces dernières années pour faire cesser les sifflements. À la suite de ces démarches, les sifflements ont cessé aux intersections du chemin St-François-Xavier, des rues Roitelets et Principale Sud.

Des démarches étaient en cours pour faire cesser également le sifflement à l’intersection de la rue de la Station, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Malheureusement, depuis octobre 2016 plus rien ne se passe. Le dossier semble être sur la glace. J’ai contacté la Ville de Delson, et on n’a pu répondre à mes questions et me dire si des négociations allaient se poursuivre ou non dans ce dossier.

Pour conclure, comme mentionné précédemment, j’apprécie vivre à Delson, mais je crois que la Ville devrait être plus proactive dans le dossier de sifflement du train qui, je m’en doute bien, ne dérange pas que ma famille, mais cause préjudice à beaucoup de citoyens.

Puis-je avoir une idée de ce qui se passe avec ce dossier? Puis-je avoir espoir de pouvoir dormir à nouveau en toute quiétude?

Mylène Beauregard une citoyenne fatiguée

Delson