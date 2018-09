Lettre ouverte : Protéger l’espace vert du Club de golf Candiac

Crédit photo : Depositphotos

Au courant de l’été, le comité du Regroupement des résidents de Candiac (RRC) a approché divers investisseurs dont le Groupe maison Candiac (GMC) avec qui les citoyens intéressés auraient pu se porter acquéreur du golf de Candiac, l’idée étant de protéger le golf à long terme et maintenir le 18 trous.

À la mi-août, nous avons compris que l’option de se porter acquéreur comme citoyens ne serait pas possible puisqu’aucun des investisseurs majeurs que nous avions approchés n’étaient intéressés à cette proposition d’affaires, l’estimant non viable financièrement.

À la suite de ce constat, GMC (Maryo Lamothe) nous a proposé une solution mitoyenne qui serait acceptable pour tous admettant que si les citoyens riverains du golf s’objectaient à cette proposition, il se retirerait, ne voulant pas aller à l’encontre de la volonté des citoyens.

Nouveau concept

À la fin-août, nous avons reçu la confirmation des grandes orientations du concept de développement, soit:

Un tracé qui assure aux riverains le maintien de leur environnement actuel par le biais d’un parcours de 9 trous (allées) sur les limites extérieures du terrain (environ 3 millions de pieds carrés);

Un nouveau club house destiné au développement du sport, à sa promotion et aux activités sociales;

L’ajout d’un restaurant ouvert 12 mois par année;

Un engagement de régler tous les irritants concernant les citoyens riverains du golf;

Ce nouveau golf aurait le statut de «golf à vie», puisqu’il serait assorti des dispositions règlementaires le protégeant à perpétuité.

Bien sûr, la contrepartie nécessiterait la construction, au centre du terrain, de trois ilots de maisons de luxe (sur environ 2,5 millions de pied carrés).

Objectif du comité

L’objectif du Comité demeure la protection de l’espace vert que représente le golf de Candiac.

C’est pourquoi nous avons lancé la pétition et reconnaissons tous les efforts que nos membres ont déployés pour regrouper 1 116 signatures. Nous avons de plus retenu les services d’un urbaniste, à nos frais, afin de mieux comprendre le cadre règlementaire et nos options d’intervention.

Nous réalisons très bien que le golf est une cible de premier choix pour les promoteurs et que toute proposition de développement va à l’encontre de notre objectif. Malgré tout, nous pensons qu’il serait négligent et téméraire de ne pas écouter la proposition de GMC. Il faut aussi reconnaitre que le golf appartient à des intérêts privés et que les propriétaires sont libres de leurs choix.

Rappelons-nous que nous avons l’appui de la Ville pour le maintien du zonage du golf de Candiac.

Enfin, le Comité RRC ne peut parler au nom de ses membres et encore moins au nom des autres résidents de Candiac. Le Comité n’a pas donné son appui au projet et attend l’opportunité d’obtenir des renseignements plus détaillés.

Le moment venu, M. Lamothe s’engage à rencontrer les citoyens concernés afin de présenter son projet lors de séances d’information qui se tiendront sous peu afin de s’assurer que vous serez à même de prendre une décision éclairée.

Regroupons-nous pour faire valoir nos positions et s’assurer que l’avenir du golf nous appartient.

Le Comité du Regroupement des résidents de Candiac (RRC)